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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема может уйти из «Реала», если клуб не выполнит его требование

11 Марта 2023 • 14:37 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» не может договориться о новом трудовом договоре с нападающим Каримом Бензема. Журналистам издания Todofichajes стала известна причина разногласий между сторонами.

Дело в том, что 35-летний форвард требует повышения заработной платы по новому контракту. «Королевский» клуб, в свою очередь, не готов выполнить условие опытного бомбардира, учитывая его возраст. Стороны продолжают переговорный процесс, но пока далеки от договоренности.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Его действующий трудовой договор истекает по завершении текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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