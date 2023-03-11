Бензема может уйти из «Реала», если клуб не выполнит его требование

Руководство мадридского «Реала» не может договориться о новом трудовом договоре с нападающим Каримом Бензема. Журналистам издания Todofichajes стала известна причина разногласий между сторонами.

Дело в том, что 35-летний форвард требует повышения заработной платы по новому контракту. «Королевский» клуб, в свою очередь, не готов выполнить условие опытного бомбардира, учитывая его возраст. Стороны продолжают переговорный процесс, но пока далеки от договоренности.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Его действующий трудовой договор истекает по завершении текущего сезона.

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