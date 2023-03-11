​«Реал» отреагировал на громкий скандал с «Барселоной» - заявление клуба

Прокуратура Испании выдвинула обвинения в коррупции в отношении «Барселоны» и её двух бывших президентов – Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. Обвинения касаются выплат клуба Хосе Марии Негрейре, который в своё время занимал пост вице-президента технического комитета судей.

На обвинения в адрес «Барселоны» отреагировал «Реал». Клуб опубликовал заявление на страницах своего официального сайта.

В своём заявлении обвинения в адрес «Барселоны» и её бывших президентов «Реал» называет серьёзными и обоснованными. Президент мадридского клуба Флорентино Перес назначил на воскресенье срочное собрание совета директоров.

«На собрании будут приняты решения о действиях, которые «Реал» сочтёт целесообразными в этом вопросе», - говорится в заявлении.

Напомним, что «Барселона» ранее выступала с заявлением. Клуб сообщал, что платил Хосе Марии Негрейре не за судейские решения, а за отчёты по вопросам судейства.