​«Барселона» вряд ли подпишет Бернарду Силву – названа причина

Полузащитник Бернарду Силва как-то признавался в желании попробовать себя в новом проекте. Летом португалец может уйти из «Манчестер Сити», и слухи активно связывают его с «Барселоной». Впрочем, каталонский клуб вряд ли сможет подписать Силву. Как сообщает Mundo Deportivo, причина заключается в сохраняющемся тяжёлом финансовом положении каталонского клуба. «Манчестер Сити» готов продать Бернарду за 70-80 миллионов евро, и эти требования представляют собой камень преткновения для «сине-гранатовых».

Бернарду Силве летом исполнится 29 лет. За «Манчестер Сити» португалец выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако».