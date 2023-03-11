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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» вряд ли подпишет Бернарду Силву – названа причина

11 Марта 2023 • 13:59 Комментировать (1)

Полузащитник Бернарду Силва как-то признавался в желании попробовать себя в новом проекте. Летом португалец может уйти из «Манчестер Сити», и слухи активно связывают его с «Барселоной». Впрочем, каталонский клуб вряд ли сможет подписать Силву. Как сообщает Mundo Deportivo, причина заключается в сохраняющемся тяжёлом финансовом положении каталонского клуба. «Манчестер Сити» готов продать Бернарду за 70-80 миллионов евро, и эти требования представляют собой камень преткновения для «сине-гранатовых».

Бернарду Силве летом исполнится 29 лет. За «Манчестер Сити» португалец выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако».

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Барселона ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Bartimeus
11 Марта 2023 в 14:15
Да и слава богу. на 3-4 года игрок и 80 лямов - это не то, что щас нужно Барсе.
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