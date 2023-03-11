«Барселона» ответила на обвинения в подкупе судей - клубу грозит ликвидация

В каталонской «Барселоне» отреагировали на решение прокуратуры подать иск в отношении клуба. «Сине-гранатовых» подозревают в подкупе бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Мы понимали, что такое развитие событий возможно. Версия прокуратуры - это лишь предварительная следственная гипотеза. Вскоре пройдет судебное разбирательство, в ходе которого все выяснится. Мы намерены сотрудничать со следствием. «Барселона» никогда не подкупала судей и не пыталась оказывать на них влияние», - приводится обращение клуба на страницах Sport.es.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая и идущий вторым «Реал» на девять баллов.

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