«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» может попасть под жесткие санкции УЕФА из-за дела о подкупе арбитров. Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск по выплатам клуба вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как информирует газета Marca, в УЕФА считают, что участие «сине-гранатовых» в следующем сезоне Лиги чемпионов может серьезно навредить репутации организации. В связи с этим рассматривается вариант исключения «Барселоны» из еврокубков до финального вердикта по делу Негрейры.

«Барселона» уверенно движется к чемпионскому титулу в Ла Лиге. После 24 туров подопечные Хави Эрнадеса занимают первое место, опережая идущий вторым «Реал» на девять баллов.

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