В Ла Лиге в пятницу побили рекорд Месси

Двадцать пятый тур испанского чемпионата начался с поединка «Кадиса» и «Хетафе», ясность в котором наступила задолго после истечения основного игрового времени. На 105-й минуте 14 секунде игры «Хетафе» удалось сравнять счет, и это был самый поздний гол в Ла Лиге в 21-м веке.

Таким образом, пал рекорд Лионеля Месси, который в сентябре 2008 года забил в ворота «Эспаньола» на 102-й минуте 52-й секунде. В следующем туре «Хетафе» примет дома «Севилью», ну а «Кадис» сыграет в гостях с «Альмерией».

В субботу в испанском чемпионате состоятся четыре матча, затем еще четыре будут сыграны в воскресенье, а завершится тур в понедельник.