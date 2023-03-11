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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Ла Лиге в пятницу побили рекорд Месси

11 Марта 2023 • 01:56 Комментировать
Кадис
2:2
Хетафе
окончен

Двадцать пятый тур испанского чемпионата начался с поединка «Кадиса» и «Хетафе», ясность в котором наступила задолго после истечения основного игрового времени. На 105-й минуте 14 секунде игры «Хетафе» удалось сравнять счет, и это был самый поздний гол в Ла Лиге в 21-м веке.

Таким образом, пал рекорд Лионеля Месси, который в сентябре 2008 года забил в ворота «Эспаньола» на 102-й минуте 52-й секунде. В следующем туре «Хетафе» примет дома «Севилью», ну а «Кадис» сыграет в гостях с «Альмерией».

В субботу в испанском чемпионате состоятся четыре матча, затем еще четыре будут сыграны в воскресенье, а завершится тур в понедельник. 

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Кадис Хетафе
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