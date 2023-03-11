«Хетафе» на 16-й компенсированной минуте отобрал победу у «Кадиса»

Аутсайдеры Ла Лиги «Кадис» и «Хетафе» первыми вышли на поле в матче 25-го тура чемпионата Испании. Гости отметились стопроцентным показателем точных ударов, мяч летел в створ в каждой из девяти попыток, но смогли отличиться только с 11-метровой отметки. Таким образом Энес Унал ответил на гол Рубена Собрино в конце первого тайма. В итоге судьбу поединка мог решить еще один пенальти. Рубен Алькарас его реализовал на 82-й минуте и, казалось, принес победу «Кадиса» (2:1). Но на 16-й компенсированной минуте Унал также с 11-метрового отыграл гол. «Хетафе» идет 16-м, у его соперника на очко больше.