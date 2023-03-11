«Хетафе» на 16-й компенсированной минуте отобрал победу у «Кадиса»

Аутсайдеры Ла Лиги «Кадис» и «Хетафе» первыми вышли на поле в матче 25-го тура чемпионата Испании. Гости отметились стопроцентным показателем точных ударов, мяч летел в створ в каждой из девяти попыток, но смогли отличиться только с 11-метровой отметки. Таким образом Энес Унал ответил на гол Рубена Собрино в конце первого тайма. В итоге судьбу поединка мог решить еще один пенальти. Рубен Алькарас его реализовал на 82-й минуте и, казалось, принес победу «Кадиса» (2:1). Но на 16-й компенсированной минуте Унал также с 11-метрового отыграл гол. «Хетафе» идет 16-м, у его соперника на очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Собрино Рубен39'
|61'Унал Энес (1:1)
|(2:1) Алькарас Рубен82'
|90' Унал Энес (2:2)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис• 60'Хименес Фали• 60'Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео67' (Рамос Кристофер (67') •Алькарас Рубен89' (Мари Хосе (89') •Эскаланте Гонсало•Собрино Рубен•Рохер Марти67' (Алехо Иван (67') •Гвардиола Серхи85' (Сан Эметерио Феде (85')
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш 27'• 80'Альдерете Омар• 44'Дамиан Суарес71' (Милья Луис (71') •Иглесиас Хуан•Максимович Неманья•Альгобия Анхель71' (Порту Кристиан (71') •Мунир Эль-Хаддади 72'72' (Анхилери Фабрисио (72') •Майораль Борха77' (Аленья Карлес (77') •Унал Энес
10 марта. Стадион "Нуэво Мирандилья".
Бан пользователя