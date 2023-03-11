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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» на 16-й компенсированной минуте отобрал победу у «Кадиса»

11 Марта 2023 • 01:12 Комментировать
Кадис
2:2
Хетафе
окончен

Аутсайдеры Ла Лиги «Кадис» и «Хетафе» первыми вышли на поле в матче 25-го тура чемпионата Испании. Гости отметились стопроцентным показателем точных ударов, мяч летел в створ в каждой из девяти попыток, но смогли отличиться только с 11-метровой отметки. Таким образом Энес Унал ответил на гол Рубена Собрино в конце первого тайма. В итоге судьбу поединка мог решить еще один пенальти. Рубен Алькарас его реализовал на 82-й минуте и, казалось, принес победу «Кадиса» (2:1). Но на 16-й компенсированной минуте Унал также с 11-метрового отыграл гол. «Хетафе» идет 16-м, у его соперника на очко больше.

Протокол игры  
Кадис2:2Хетафе
(1:0) Собрино Рубен39'  
  61'Унал Энес (1:1)
(2:1) Алькарас Рубен82' 90' Унал Энес (2:2)
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес Луис  60'Хименес Фали  60'Эспино АльфонсоБонгонда Тео 67' (Рамос Кристофер ( 67') Алькарас Рубен 89' (Мари Хосе ( 89') Эскаланте ГонсалоСобрино РубенРохер Марти 67' (Алехо Иван ( 67') Гвардиола Серхи 85' (Сан Эметерио Феде ( 85')
Запасные: Негредо АльвароЛосано ЭнтониАрзамендия СантьягоХиль ДавидМере ХорхеМбайе МамадуАлекс ФернандесПарра Рауль
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте Домингуш  27'  80'Альдерете Омар  44'Дамиан Суарес 71' (Милья Луис ( 71') Иглесиас ХуанМаксимович НеманьяАльгобия Анхель 71' (Порту Кристиан ( 71') Мунир Эль-Хаддади  72' 72' (Анхилери Фабрисио ( 72') Майораль Борха 77' (Аленья Карлес ( 77') Унал Энес
Запасные: Альварес ГастонЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанМата ХаймеВильяр ГонсалоКонде Диего
10 марта. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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