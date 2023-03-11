Коке рассказал о планах на будущее

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

31-летний футболист защищает цвета «матрасников» на протяжении всей карьеры, однако его действующее соглашение истекает уже в следующем году.

«Мой контракт скоро подойдёт к концу, но я всегда хотел продолжать выступать за «Атлетико», и это не изменилось – я хочу остаться здесь. Посмотрим, что произойдёт, когда настанет время принимать решение», – заявил в интервью Radio Nacional капитан мадридцев.

В текущей кампании Коке провёл 29 матчей за команду Диего Симеоне, отметившись тремя результативными передачами.