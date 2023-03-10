Коке высказался о возможном уходе Симеоне из «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке рассказал, что думает о вероятном уходе из клуба главного тренера Диего Симеоне.

СМИ неоднократно связывали аргентинского специалиста с возможным переходом на должность рулевого в другой клуб по окончании сезона. Наиболее вероятным считается вариант с переездом в Италию, где Симеоне выступал в бытность игроком.

«Думаю, тренер останется с нами на следующий сезон, – высказывается Коке. – Я не могу сказать больше, поскольку не знаю, как принимаются решения в подобных ситуациях», – приводит Radio Nacional слова капитана «матрасников».

Контракт Диего Симеоне с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года.