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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселону» могут ликвидировать

10 Марта 2023 • 23:29 Комментировать

Каталонская «Барселона» может столкнуться с жесткими санкциями, если вина клуба по делу о подкупе судей будет доказана. Сегодня, 10 марта, стало известно,что прокуратура подала иск по выплатам «сине-гранатовых» вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Согласно данным La Vanguardia, каталонскому гранду как юридическому лицу грозит штраф, если вина будет доказана. При этом, как отмечает источник, не исключается понижение «Барселоны» в классе и даже ликвидация команды.

Каталонский клуб признают виновным только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались с целью обеспечить нужное «сине-гранатовым» судейство. В ином случае все обвинения будут сняты.

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