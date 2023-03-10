«Реал» придумал, как бесплатно подписать Мбаппе

Названо еще одно условие потенциального трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Согласно сведениям AS, «сливочные» не хотят покупать 24-летнего француза грядущим летом, поскольку его переход будет очень дорогостоящим. Стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро.

В связи с этим «королевский» клуб рассчитывает бесплатно заполучить Мбаппе летом 2024 года. Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца сезона-2024/2025, однако при подписании нового соглашения в него включили пункт, согласно которому нападающий может беспрепятственно покинуть клуб на год раньше.

Если все детали между сторонами будут улажены, то Мадрид ждет очень громкий трансфер летом 2024 года.

«Реал» назвал ключевое условие трансфера Мбаппе