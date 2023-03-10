«Реал» назвал ключевое условие трансфера Мбаппе

Топ-нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может в скором будущем сменить клубную прописку. Главным претендентом на 24-летнего звездного бомбардира называется мадридский «Реал».

Как информирует AS, руководство «сливочных» готово заняться оформлением перехода форварда при одном важном условии. В «Реале» хотят, чтобы Мбаппе публично принес извинения за срыв трансфера в мадридский гранд в прошлом году. Тогда нападающий в последний момент отказал «Реалу» и принял предложение «ПСЖ» о продлении сотрудничества.

Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе, но за большие деньги