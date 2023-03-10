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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» покупала судейские решения» – выдержка из жалобы прокуратуры

10 Марта 2023 • 19:45 Комментировать (2)

В пятницу появилась информация о том, что испанская прокуратура подала иск против «Барселоны». Журналисты El Partidazo de COPE раскопали выдержку из жалобы, направленной прокуратурой.

«Барселона» договорилась в обмен на деньги получать судейские решения в пользу клуба в матчах», - говорится в жалобе, если верить источнику.

Напомним, что ранее в прессу просочилась информация о выплатах «Барселоны» Хосе Марии Негрейре в период, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Каталонский клуб утверждает, что не подкупал судей, а платил за отчёты по футболистам и судейству.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (2)
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ингерман
10 Марта 2023 в 19:59
ай.. походу и шмеци тама играл замецну роль.. кхе-кхе.. )))
Vova52
10 Марта 2023 в 19:56
хотяат лишить чемпионства вэтом году....
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