​Прокуратура подала иск против «Барселоны»

Испанская прокуратура направила судебный иск против «Барселоны», против её бывших президентов Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя, против Хосе Марии Негрейры и других лиц. Их обвиняют в коррупции, о чём рассказывают местные СМИ.

Ранее в прессу просочилась информация о платежах «Барселоны» Хосе Марии Негрейре в момент, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Каталонский клуб сообщил, что переводил деньги за отчёты по молодым игрокам и судейству.

Добавим, что «Барселона» на текущий момент занимает первое место в таблице Ла Лиги. Второй «Реал» каталонцы опережают на девять очков.