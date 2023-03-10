​Ровно 16 лет назад Месси оформил первый хет-трик в карьере – в ворота «Реала»

Ровно 16 лет назад, 10 марта 2007 года, Лионель Месси оформил первый хет-трик в своей карьере. В тот день в испанской Ла Лиге проходило «эль класико» - «Барселона» принимала «Реал». Матч завершился вничью со счётом 3:3. Месси забил все три гола «сине-гранатовых», в то время как за «сливочных» забивали Руд ван Нистерлой (дубль) и Серхио Рамос.

Летом 2021 года Лионель Месси покинул «Барселону», поскольку клуб не смог предложить аргентинцу новый контракт в условиях финансовых трудностей. Звёздный аргентинский нападающий на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ», где выступает до сих пор.