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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе звонил в «Реал» - раскрыты подробности слухи

10 Марта 2023 • 16:24 Комментировать (2)

В прошлом году многие ожидали, что Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Тем не менее, весной форвард принял решение о продлении контракта с «ПСЖ». В настоящий момент будущее Мбаппе остаётся обсуждаемым. Масла в огонь подлил сам игрок, который допустил свой уход из клуба летом, употребив слово «посмотрим».

Между тем, испанская Marca рассказывает о том, что прошлым летом Килиан Мбаппе звонил в «Реал». Форвард объяснил мадридскому клубу, почему он изменил своё решение и пролил контракт. Также Мбаппе выразил сожаление по поводу пролонгации трудового договора в Париже и пожелал узнать, хотят ли «сливочные» подписать его в будущем.

Килиану Мбаппе 24 года, эксперты портала transfermarkt оценивают его в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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andi
10 Марта 2023 в 17:45
Отдыхай и выигрывай лигу - 1 и кубки и не более того.
ингерман
10 Марта 2023 в 16:27
свабоден
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