В прошлом году многие ожидали, что Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Тем не менее, весной форвард принял решение о продлении контракта с «ПСЖ». В настоящий момент будущее Мбаппе остаётся обсуждаемым. Масла в огонь подлил сам игрок, который допустил свой уход из клуба летом, употребив слово «посмотрим».

Между тем, испанская Marca рассказывает о том, что прошлым летом Килиан Мбаппе звонил в «Реал». Форвард объяснил мадридскому клубу, почему он изменил своё решение и пролил контракт. Также Мбаппе выразил сожаление по поводу пролонгации трудового договора в Париже и пожелал узнать, хотят ли «сливочные» подписать его в будущем.

Килиану Мбаппе 24 года, эксперты портала transfermarkt оценивают его в 180 миллионов евро.