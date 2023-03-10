«Реал» нашёл нового форварда за 130 млн евро

Очередной нападающий включен трансферный шорт-лист мадридского «Реала». Согласно информации Mundo Deportivo, ряды «королевского» клуба может пополнить португалец Гонсалу Рамуш, ныне выступающий на родине за лиссабонскую «Бенфику».

Испанский клуб рассматривает 21-летнего нападающего в качестве замены опытному французу Кариму Бензема. Мадридцы могут купить Рамуша за 120 миллионов евро. Именно такая клаузула прописана в контракте футболиста с «Бенфикой».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Гонсалу со стороны «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей в Примейре, отметившись 15 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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