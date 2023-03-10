Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл нового форварда за 130 млн евро

10 Марта 2023 • 09:44 Комментировать

Очередной нападающий включен трансферный шорт-лист мадридского «Реала». Согласно информации Mundo Deportivo, ряды «королевского» клуба может пополнить португалец Гонсалу Рамуш, ныне выступающий на родине за лиссабонскую «Бенфику».

Испанский клуб рассматривает 21-летнего нападающего в качестве замены опытному французу Кариму Бензема. Мадридцы могут купить Рамуша за 120 миллионов евро. Именно такая клаузула прописана в контракте футболиста с «Бенфикой».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Гонсалу со стороны «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей в Примейре, отметившись 15 забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Реал» купит звёздного нападающего за 80 млн евро

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Карим Бензема Гонсалу Рамуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.03.23 в 23:00
Кадис Кадис
Хетафе Хетафе
2.44 2.90 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
10:34 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес может получить ещё один шанс в «Барселоне»
09:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового форварда за 130 млн евро
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял окончательное решение по будущему Фелиша
00:28 · Германия. Бундеслига
«Реал» доволен прогрессом в вопросе трансфера Беллингема
09 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» продолжает переговоры по новому контракту с Начо
22:22 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего будет зависеть возвращение Месси в «Барселону»
21:42 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Барселона» ещё не выиграла Ла Лигу»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
21:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, как долго планирует выступать за «Барселону»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» лидирует в борьбе за звезду «Ньюкасла»
20:38 · Испания. Ла Лига
Фабрегас: «Я должен был занять место Хави в «Барселоне»
20:31 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Месси и его семья хотят вернуться в Барселону»
18:51 · Испания. Ла Лига
​Агент Анчелотти съездил в Бразилию – ранее тренера связывали с бразильской сборной слухи
18:12 · Испания. Ла Лига
​Испанский футболист отправился в Азию и стал принцем
Все новости
Рекомендуем