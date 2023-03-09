Агент Фрэнк Тримболи, который работает с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, побывал в Бразилии, чтобы «почувствовать атмосферу местного футбола». Об этом рассказывает UOL со ссылкой на программу De Primeira.

Отмечается, что Фрэнк Тримболи не встречался с представителями Бразильской конфедерации футбола.

Как известно, ранее в прессе появлялась информация о том, что летом Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Поговаривают, что итальянец может быть уволен из «Реала» по завершению нынешнего сезона.

Отметим, что действующий контракт Карло Анчелотти в Мадриде рассчитан до средины 2024 года.