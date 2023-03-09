​Испанский футболист отправился в Азию и стал принцем

С лета 2022 года испанский футболист Хорди Амат выступает за «Джохор» в Малайзии. Отправившись в Азию, Амат узнал, что его бабушка не только индонезийка, а ещё и член королевской семьи. Как следствие, Амат стал принцем королевства Сиау, одного из индонезийских островов.

Как сообщает Mozzart Sport, Хорди Амат был посвящён в рыцари и назван принцем Сиау. Теперь его полное имя звучит так – Его королевское величество принц Хорди Амат Маас.

Отметим, что в конце прошлого года 30-летний Хорди Амат дебютировал за сборную Индонезии.

В Европе Хорди Амат поиграл за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Суонси», «Бетис» и «Эйпен».