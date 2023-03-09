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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» снизила ценник Фати слухи

09 Марта 2023 • 17:55 Комментировать

«Барселона» продолжает испытывать финансовые трудности, поэтому клуб открыт к продаже форварда Ансу Фати. Как сообщает испанское издание Sport, каталонцы решили снизить запрашиваемую сумму за трансфер Фати. Теперь «сине-гранатовые» готовы продать 20-летнего игрока не за 100 миллионов евро, а дешевле.

Ансу Фати слухи связывали с целым рядом клубов, в частности с английскими «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл за «Барселону» 36 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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