«Барселона» продолжает испытывать финансовые трудности, поэтому клуб открыт к продаже форварда Ансу Фати. Как сообщает испанское издание Sport, каталонцы решили снизить запрашиваемую сумму за трансфер Фати. Теперь «сине-гранатовые» готовы продать 20-летнего игрока не за 100 миллионов евро, а дешевле.

Ансу Фати слухи связывали с целым рядом клубов, в частности с английскими «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл за «Барселону» 36 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.