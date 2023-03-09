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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» и Асенсио не могут договориться о зарплате

09 Марта 2023 • 15:57 Комментировать

Будущее Марко Асенсио остаётся неопределённым. Действующий контакт 27-летнего полузащитника с «Реалом» истекает по завершению нынешнего сезона. Клуб готов сохранить Асенсио в своих рядах, но стороны имеют разногласия по заработной плате, о чём на своих страницах рассказывает Marca.

По данным источника, «Реал» не готов предложить Марко Асенсио зарплату выше, чем 4 миллиона евро за сезон. Футболист, в свою очередь, не хочет соглашаться на оклад меньше 6 миллионов евро в год. Как видим, позиции сторон довольно далеки друг от друга.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио провёл 31 матч. На счету полузащитника шесть голов и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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