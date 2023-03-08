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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус задумался о своём поведении слухи

08 Марта 2023 • 19:18 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор задумался о своём поведении. Как стало известно журналистам издания Marca, бразилец понимает, что ему нужно лучше вести себя на поле, особенно когда речь идёт об отношениях с фанатами команд-соперников.

Стоит сказать, что Винисиус любит провоцировать не только фанатов других клубов, но и соперников. Футболисты нередко жалуются на колкие фразы со стороны бразильца на поле.

Как известно, Винисиус Жуниор регулярно сталкивается с оскорблениями на расовой почве. Провокации со стороны звёздного форварда никак не оправдывают расистов на трибунах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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