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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Бетисе» рассказали, что Иско хотел перейти в их клуб

08 Марта 2023 • 16:38 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
12.03 20:30

Президент «Бетиса» Анхель Харо сообщил о том, что экс-полузащитник мадридского «Реала», «Севильи» и «Малаги» Иско предлагал свои услуги андалусийскому клубу.

Напомним, что в настоящий момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Он хороший игрок. Он предлагал себя, как обычно предлагают другие игроки. Но у нас отличный состав», — приводит слова Харо El Desmarque.

В нынешнем сезоне Иско провёл за «Севилью» 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В период с 2013 по 2022 год испанец защищал цвета мадридского «Реала», в составе которого пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско Анхель Харо
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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