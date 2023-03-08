В «Бетисе» рассказали, что Иско хотел перейти в их клуб

Президент «Бетиса» Анхель Харо сообщил о том, что экс-полузащитник мадридского «Реала», «Севильи» и «Малаги» Иско предлагал свои услуги андалусийскому клубу.

Напомним, что в настоящий момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Он хороший игрок. Он предлагал себя, как обычно предлагают другие игроки. Но у нас отличный состав», — приводит слова Харо El Desmarque.

В нынешнем сезоне Иско провёл за «Севилью» 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В период с 2013 по 2022 год испанец защищал цвета мадридского «Реала», в составе которого пять раз выигрывал Лигу чемпионов.