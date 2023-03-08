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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема попал под волну критики в Испании

08 Марта 2023 • 16:35 Комментировать (2)

В относительно неудачных выступлениях мадридского «Реала» в этом сезоне решили разобраться журналисты сразу нескольких авторитетных испанских газет - таких, как Marca и AS.

И они почему-то нашли единственного «виновника» не столь убедительных, как в прошлом, результатов - это обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, несмотря на то, что его индивидуальные показатели, как 18 голов и пять голевых передач, далеко не столь плохи.

«Мы должны поговорить о Бензема» - это заголовок в одной из газет. «Он - тень самого себя», вторят им коллеги по перу. Критики советуют «Реалу» срочно искать летом нового форварда. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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Комментарии (2)
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pol-black
08 Марта 2023 в 16:39
то есть Виник, неуравновешенный и часто проводящий никакущие матчи, для критиков играет хорошо?
NOBODY
08 Марта 2023 в 16:59
да уж не везет Бензу сейчас, но он пытается играть, один то все одно не может, уж его грех критиковать, на фоне обрезов Камавинги, кривляния Вини, промахов Родриго и тд......
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