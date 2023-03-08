Бензема попал под волну критики в Испании

В относительно неудачных выступлениях мадридского «Реала» в этом сезоне решили разобраться журналисты сразу нескольких авторитетных испанских газет - таких, как Marca и AS.

И они почему-то нашли единственного «виновника» не столь убедительных, как в прошлом, результатов - это обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, несмотря на то, что его индивидуальные показатели, как 18 голов и пять голевых передач, далеко не столь плохи.

«Мы должны поговорить о Бензема» - это заголовок в одной из газет. «Он - тень самого себя», вторят им коллеги по перу. Критики советуют «Реалу» срочно искать летом нового форварда.