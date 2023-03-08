​«Атлетико» нашёл замену Облаку

Голкипер Ян Облак в обозримом будущем может покинуть «Атлетико». Мадридский клуб сейчас имеет не лучшее финансовое положение, и продажа 30-летнего словенского вратаря может серьёзно помочь «матрасникам». Облак может быть продан примерно за 80-90 миллионов евро.

Как сообщает Todofichajes, в качестве замены для Яна Облака «Атлетико» рассматривает Доминика Ливаковича, блеснувшего на чемпионате мира за сборную Хорватии. Чтобы подписать 28-летнего вратаря, «матрасникам» придётся заплатить загребскому «Динамо» 15-20 миллионов евро.

Добавим, что «Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.