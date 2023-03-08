В прессе появились слухи о том, что нападающий Винисиус Жуниор может покинуть «Реал». Журналисты из Todofichajes сообщают, что в стане «сливочных» устают от конфликтов с участием Винисиуса и беспокоятся об имидже клуба.

В «Реале» начинают думать о том, чтобы продать Винисиуса и подписать Килиана Мбаппе. Отмечается, что «Реал» и «ПСЖ» могли бы совершить обмен этими звёздными форвардами. В таком случае «сливочные» подписали бы Мбаппе, чего они добиваются давно, не потратив на трансфер больших денег.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог оказаться в «Реале» в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».