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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле не успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

08 Марта 2023 • 11:01 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в поединке 26-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», который запланирован на 19 марта.

Как информирует RAC 1, французский игрок не успевает восстановиться от травмы, которую получил во встрече с «Жироной» в рамках 19-го тура Ла Лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 18 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам 24 туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 62 набранным баллами. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на девять пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Усман Дембеле
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