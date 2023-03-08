Де Йонг принял решение по будущему в «Барселоне»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг определился со своими планами на будущее. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский полузащитник намерен продолжить выступать за «сине-гранатовых».

25-летний футболист связан контрактными обязательствами с каталонцами до середины 2026 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Френки со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании де Йонг принял участие в 22 поединках за «Барселону», в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.