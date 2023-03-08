«Атлетико» хочет усилиться игроком «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito.

Согласно сведениям источника, футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает на «Сантьяго Бернабеу». В связи с этим он подумывает о переходе в другой коллектив. Заинтересованность в услугах хавбека проявляет другой испанский топ-клуб – «Атлетико». «Матрасники» сделают предложение игроку по завершении текущего сезона.

В нынешнем сезоне Себальос поучаствовал в 25 поединках «Реала» во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.