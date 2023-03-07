​Лапорта высказался о будущем Бускетса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса. Действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Серхио Бускетс очень важен для нас. Хави хочет, чтобы он остался в команде ещё на один сезон. Мы отправим Бускетсу предложение о контракте до средины 2024 года. Серхио должен принять решения со своей семьёй. Это касается и страны, ведь у него есть очень большие предложения», - слова Лапорты в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 711 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 43 результативных паса на партнёров.