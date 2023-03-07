Журналист: «Месси может вернуться в «Барселону» летом»

Лионель Месси в летнее трансферное окно может вернуться в родную «Барселону». В прессе появилась информация о том, что 35-летний аргентинец уже ведёт переговоры с каталонским клубом.

В программе Carrusel Deportivo комментарий на этот счёт дал авторитетный журналист Хоакин Марото.

«У меня есть информация о Месси. Мне сказали, что в июне он может вернуться в «Барселону», - сказал журналист.

Перебраться из «ПСЖ» в «Барселону» ближайшим летом Лионель Месси может в качестве свободного агента. Действующий контракт звёздного форварда в Париже истекает по завершению нынешнего сезона.