В программе El Larguero на Cadena SER обсуждалось будущее Карло Анчелотти в «Реале». По данным источника, мадридский клуб может уволить итальянского специалиста летом даже в том случае, если команда завершит сезон с трофеем.

В ходе выпуска отмечалось, что Карло Анчелотти в последнее время выглядит грустным и раздражённым. При этом атмосфера в раздевалке «Реала» заметно ухудшилась.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на девять очков.

Ближайший матч «Реал» проведёт 11 марта – против «Эспаньола» на своём поле.