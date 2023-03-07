«Севилья» повесила ценник на Эн-Несири

Марокканский центрфорвард Юссеф Эн-Несири может покинуть «Севилью» по завершении текущего сезона, рапортует Todofachajes. Боссы андалусийского клуба готовы расстаться с нападающим, если за него заплатят 50 миллионов евро.

Эн-Несири выступает за испанский коллектив с 2020 года. Трудовой договор между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 25-летний африканский форвард провел 20 матчей за «Севилью», в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

По итогам 24 туров андалусийцы занимают лишь 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.