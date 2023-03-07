Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» повесила ценник на Эн-Несири

07 Марта 2023 • 12:16 Комментировать

Марокканский центрфорвард Юссеф Эн-Несири может покинуть «Севилью» по завершении текущего сезона, рапортует Todofachajes. Боссы андалусийского клуба готовы расстаться с нападающим, если за него заплатят 50 миллионов евро.

Эн-Несири выступает за испанский коллектив с 2020 года. Трудовой договор между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 25-летний африканский форвард провел 20 матчей за «Севилью», в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

По итогам 24 туров андалусийцы занимают лишь 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Юссеф Эн-Несири трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
12:44 · Испания. Ла Лига
Азар может остаться в «Реале», если команда сменит тренера
12:16 · Испания. Ла Лига
«Севилья» повесила ценник на Эн-Несири
11:55 · Италия. Серия А
Гути — о Кварацхелии: «Квара, приходи в «Реал», я пришлю тебе футболку»
11:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет ускорить переговоры с Бускетсом по новому контракту
11:21 · Россия. Премьер-лига
Филипенко: «Ни для кого не секрет, Ла Лига — лучший чемпионат в мире»
11:10 · Италия. Серия А
​Симеоне может возглавить топ-клуб Серии А слухи
10:37 · Германия. Бундеслига
​«Реал» не купит Беллингема летом – названы причины слухи
10:36 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» может усилить «Барселону»
08:39 · Испания. Ла Лига
Обладатель «Золотого мяча» будет играть с испанской медиалиге
00:53 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Сельтой» выдали невесёлые нули
06 Марта
23:54 · Испания. Ла Лига
Руководство «Реала» проведёт встречу с Эденом Азаром 2
16:10 · Испания. Ла Лига
Бускетс будет зарабатывать в три раза меньше, чем сейчас, если согласится продлить контракт
15:39 · Англия. Премьер-лига
​Лапорт хочет сменить «Манчестер Сити» на топ-клуб Ла Лиги
15:39 · Испания. Ла Лига
Педри вряд ли успеет восстановиться к матчу с «Атлетик» Бильбао
14:56 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти знает, в каком случае его уволят из «Реала» слухи
Все новости
Рекомендуем