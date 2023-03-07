Игрок «Реала» может усилить «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, у которого истекает срок действия контракта с «королевским» клубом, может перейти в стан принципиального соперника «сливочных» - каталонской «Барселоны».

Как информирует Todofichajes, руководство «сине-гранатовых» готово подписать Марко грядущим летом, когда он станет свободным агентом.

Асенсио защищает цвета мадридского коллектива с июля 2015 года. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 18 поединках чемпионата Испании, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.