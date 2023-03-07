Обладатель «Золотого мяча» будет играть с испанской медиалиге

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о том, какие футболисты пополнят испанскую медиалигу.

«Испанская медиалига получила два запроса от статусных игроков, которые хотели бы принять в ней участие. Один из них – обладатель «Золотого мяча», а второй – известный француз. Также будет бомба – речь идет о действующем топ-футболисте», - передает слова Херарда Estadio Deportivo.

Напомним, что Пике в прошлом году объявил о завершении игровой карьеры. Цвета каталонской «Барселоны» он защищал с 2008 по 2022 год. За сборную Испании он провел 102 матча и забил пять мячей.