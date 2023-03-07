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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

07 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Осасуна
0:0
Сельта
окончен

В последнем матче 24-го тура Ла Лиги играли середняки «Осасуна» и «Сельта». Команды слишком редко подходили к чужим воротам, и ударов было вовсе немного, и в этом компоненте гости почти ничего не создали. Впрочем, и памплонцы были достаточно пассивными, чтобы иметь реальные шансы открыть счет.

Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, это третья кряду нулевая ничья в туре и четвертая в целом. «Сельта» - 12-я и в трех очках от зоны вылета, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Осасуна0:0Сельта
Айтор ФернандесМонкайола ХонЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльОрос Аймар 86' (Брашанац Дарко ( 86') Торро ЛукасГомес МойсесАвила Эсекьель 77' (Барха Энрике ( 77') Будимир Анте 67' (Ибаньес Пабло ( 67') Эззалзули Абде 77' (Enrique Garcia ( 77')
Запасные: Морено ДиегоЭррера СерхиоКруз ХуанВаленсия ПаблоУнаи ГарсияВидаль НачоЭррандо Хорхе
Вильяр ИванМальо УгоАйду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиПерес Карлес 78' (Оскар Родригес ( 78') Пейнадо ФрансискоВейга Габриэль 78' (Солари Аугусто ( 78') Де ла Торре Лука  13' 57' (Серви Франко ( 57') Аспас Яго 90' (Сведберг Виллиот ( 90') Ларсен Йорген 57' (Сеферович Харис ( 57')
Запасные: Пасьенса ГонсалоСотело ХьюгоJavi DominguezВаскес КевинКаррильо КокеДомингес КарлосАлвес Диего
06 марта. Стадион "Эль-Садар".

 

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