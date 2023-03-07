«Осасуна» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

В последнем матче 24-го тура Ла Лиги играли середняки «Осасуна» и «Сельта». Команды слишком редко подходили к чужим воротам, и ударов было вовсе немного, и в этом компоненте гости почти ничего не создали. Впрочем, и памплонцы были достаточно пассивными, чтобы иметь реальные шансы открыть счет.

Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, это третья кряду нулевая ничья в туре и четвертая в целом. «Сельта» - 12-я и в трех очках от зоны вылета, соперник - восьмой.