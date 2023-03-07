«Осасуна» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

В последнем матче 24-го тура Ла Лиги играли середняки «Осасуна» и «Сельта». Команды слишком редко подходили к чужим воротам, и ударов было вовсе немного, и в этом компоненте гости почти ничего не создали. Впрочем, и памплонцы были достаточно пассивными, чтобы иметь реальные шансы открыть счет.
Финальный свисток прозвучал при счете 0:0, это третья кряду нулевая ничья в туре и четвертая в целом. «Сельта» - 12-я и в трех очках от зоны вылета, соперник - восьмой.
Протокол игры
Айтор Фернандес•Монкайола Хон•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Санчес Мануэль•Орос Аймар86' (Брашанац Дарко (86') •Торро Лукас•Гомес Мойсес•Авила Эсекьель77' (Барха Энрике (77') •Будимир Анте67' (Ибаньес Пабло (67') •Эззалзули Абде77' (Enrique Garcia (77')
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Перес Карлес78' (Оскар Родригес (78') •Пейнадо Франсиско•Вейга Габриэль78' (Солари Аугусто (78') •Де ла Торре Лука 13'57' (Серви Франко (57') •Аспас Яго90' (Сведберг Виллиот (90') •Ларсен Йорген57' (Сеферович Харис (57')
06 марта. Стадион "Эль-Садар".
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