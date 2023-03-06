Наставник «Реала» Карло Анчелотти знает, что его ждёт увольнение, если в этом сезоне команда не выиграет ни одного трофея. Об этом говорится в материале The Athletic.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в ходе разговора с президентом «Реала» Флорентино Пересом Карло Анчелотти сказал, что летом ему нужно было больше трансферов.

По слухам, напряжение между Флорентино Пересом и Карло Анчелотти выросло. Будущее итальянского специалиста может определить ближайший месяц.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на девять зачётных баллов.