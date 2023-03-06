​Хави входит в тройку лучших тренеров «Барселоны» по проценту побед

В воскресенье вечером «Барселона» в календарном матче чемпионата Испании обыграла «Валенсию» со счётом 1:0. Для Хави эта игра стала 50-й у руля «сине-гранатовых» в Ла Лиге.

Если взять тренеров, которые провели хотя бы 50 игр на тренерском мостике «Барселоны» в Ла Лиге, то Хави имеет третий самый высокий процент побед – 74%. Более высокими показателями могут похвастаться только Луис Энрике (76,3% побед в 114 матчах) и Хосеп Гвардиола (76,3% побед в 152 матчах). Об этом рассказывают эксперты статистики из Opta.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Хави опережает на девять очков.