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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»

06 Марта 2023 • 14:18 Комментировать

Слухи продолжают связывать Карло Анчелотти с уходом из «Реала». Несколько дней назад появилась информация о том, что руководители мадридского клуба были разочарованы тактикой, которую итальянский тренер выбрал на кубковую игру против «Барселоны» (поражение 0:1). Дальше была игра чемпионата против «Бетиса», которую «сливочные» завершили вничью (0:0). Есть информация, что после финального свистка президент «Реала» Флорентино Перес долго общался с Карло Анчелотти.

Между тем, журналист Родриго Фаэс сообщает в социальных сетях о том, что ключевым для Карло Анчелотти будет ближайший месяц. Результаты «Реала» за этот период и определят будущее итальянского специалиста. Очевидно, что если результаты будут плохими, то Анчелотти может быть уволен.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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