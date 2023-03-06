Суарес: «Месси и Неймар помогли мне победить Роналду»

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес вспомнил о совместных выступлениях с Неймаром и Лионелем Месси за «сине-гранатовых».

«Когда я сражался с Роналду за «Золотую бутсу» в 2016 году, Неймар и Лео сильно помогали мне. Они давали мне пробивать пенальти, делали на меня много передач, чтобы я мог забить как можно больше голов. В том сезоне они помогли мне выиграть этот приз. Это лишнее доказательство, что три звезды могут ужиться в команде и приносить пользу», - цитирует уругвайского бомбардира Placar.

Напомним, что в сезоне-2015/2016 Суарес отметился 40 забитыми мячами.