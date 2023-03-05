«Райо Вальекано» и «Атлетик» под ливнем сыграли всухую

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Атлетик» под проливным дождём играли матч 24-го тура Ла Лиги. Поединок получился равным, ударов было много, но как-то почти все мимо. В первом тайме дважды опасно бил головой Горка Гурусета, а у хозяев был один шанс, Альваро Гарсия зарядил в штангу. После перерыва хорошие моменты упустили Дани Гарсия и Алекс Беренгер, не попав в створ. У хозяев на 90-й минуте Рауль де Томас минимально промахнулся, а в ответке Нико Уильямс запустил мяч в перекладину.
Ничья 0:0 все же. «Райо Вальекано» остается седьмым, соперник идет следом.
Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Мумин Абдул• 21'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар80' (Лопес Унаи (80') •Комесанья Санти•Паласон Иси87' (Санчес Сальвадор (87') •Трехо Оскар80' (Сисс Пате (80') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио67' (Рауль де Томас (67')
Агиррезабала Жульен•Лекуе Иньиго76' (Де Маркос Оскар (76') •Вивиан Даниэль•Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Гарсия Дани84' (Венседор Унай (84') •Саррага Ойер84' (Весга Микель (84') •Уильямс Нико•Сансет Ойян• 90'Беренгер Алекс71' (Уильямс Иньяки (71') •Гурусета Горка72' (Гарсия Рауль (72')
05 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".
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