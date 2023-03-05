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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» и «Атлетик» под ливнем сыграли всухую

05 Марта 2023 • 22:24 Комментировать
Райо Вальекано
0:0
Атлетик Б
окончен

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Атлетик» под проливным дождём играли матч 24-го тура Ла Лиги. Поединок получился равным, ударов было много, но как-то почти все мимо. В первом тайме дважды опасно бил головой Горка Гурусета, а у хозяев был один шанс, Альваро Гарсия зарядил в штангу. После перерыва хорошие моменты упустили Дани Гарсия и Алекс Беренгер, не попав в створ. У хозяев на 90-й минуте Рауль де Томас минимально промахнулся, а в ответке Нико Уильямс запустил мяч в перекладину.

Ничья 0:0 все же. «Райо Вальекано» остается седьмым, соперник идет следом.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Атлетик Б
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянМумин Абдул  21'Гарсия Франсиско IIIВалентин Оскар 80' (Лопес Унаи ( 80') Комесанья СантиПаласон Иси 87' (Санчес Сальвадор ( 87') Трехо Оскар 80' (Сисс Пате ( 80') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 67' (Рауль де Томас ( 67')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресЭрнандес МариоСавельич ЭстебанPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес МариоФалькао Радамель
Агиррезабала ЖульенЛекуе Иньиго 76' (Де Маркос Оскар ( 76') Вивиан ДаниэльИньиго МартинесЮри БерчичеГарсия Дани 84' (Венседор Унай ( 84') Саррага Ойер 84' (Весга Микель ( 84') Уильямс НикоСансет Ойян  90'Беренгер Алекс 71' (Уильямс Иньяки ( 71') Гурусета Горка 72' (Гарсия Рауль ( 72')
Запасные: Паредес АйторБаленсиага МикельИру АндерМуньяин ИкерMalcom AresКапа Андер
05 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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