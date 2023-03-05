«Райо Вальекано» и «Атлетик» под ливнем сыграли всухую

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Атлетик» под проливным дождём играли матч 24-го тура Ла Лиги. Поединок получился равным, ударов было много, но как-то почти все мимо. В первом тайме дважды опасно бил головой Горка Гурусета, а у хозяев был один шанс, Альваро Гарсия зарядил в штангу. После перерыва хорошие моменты упустили Дани Гарсия и Алекс Беренгер, не попав в створ. У хозяев на 90-й минуте Рауль де Томас минимально промахнулся, а в ответке Нико Уильямс запустил мяч в перекладину.

Ничья 0:0 все же. «Райо Вальекано» остается седьмым, соперник идет следом.