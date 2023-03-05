«Вальядолид» ушёл из зоны вылета, обыграв «Эспаньол»

После трёх неудачных матчей кряду «Вальядолид» оказался в зоне вылета чемпионата Испании. Сегодня в игре 24-го тура против «Эспаньола» «бело-фиолетовые» реабилитировались.

На 25-й минуте Иван Санчес прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, а гости ответили дальним ударом Хавьера Пуадо в перекладину. После перерыва Альваро Агуадо удвоил перевес «Вальядолида». Гонсало Плата мог снимать все вопросы о победителе, но зарядил в штангу. В ответ Мартин Брайтвайт вернул интригу на последние минуты.

Победа со счетом 2:1 позволила «Вальядолиду» взлететь сразу на 12-е место, которое она делит с сегодняшним противником и «Сельтой».