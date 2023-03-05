«Вальядолид» ушёл из зоны вылета, обыграв «Эспаньол»

После трёх неудачных матчей кряду «Вальядолид» оказался в зоне вылета чемпионата Испании. Сегодня в игре 24-го тура против «Эспаньола» «бело-фиолетовые» реабилитировались.
На 25-й минуте Иван Санчес прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, а гости ответили дальним ударом Хавьера Пуадо в перекладину. После перерыва Альваро Агуадо удвоил перевес «Вальядолида». Гонсало Плата мог снимать все вопросы о победителе, но зарядил в штангу. В ответ Мартин Брайтвайт вернул интригу на последние минуты.
Победа со счетом 2:1 позволила «Вальядолиду» взлететь сразу на 12-е место, которое она делит с сегодняшним противником и «Сельтой».
Протокол игры
|(1:0) Санчес Иван25'
|(2:0) Агуадо Альваро62'
|87'Брайтвайт Мартин (2:1)
Асенхо Серхио•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес•Эль-Ямик Джавад•Эскудеро Серхио 44'76' (Олаза Лукас (76') •Санчес Иван65' (Мачис Дарвин (65') •Онгла Мартин• 45'Роке Меса 29'60' (Агуадо Альваро (60') •Плата Гонсало•Ларин Кайл76' (Леон Серхио (76') •Плано Оскар76' (Мончу Рамон (76')
Запасные: Луис Перез•Асевес Альваро•Роза Лукас•Торрес Давид
Пачеко Фернандо•Хиль Оскар II 24'46' (Санчес Рубен II (46') •Монтес Сесар•Серхи Гомес•Оливан Бриан9' (Пьер-Габриэль Ронаэль (9'•Ласо Хосе81') •Дардер Серхи•Винисиус Соуза•Пуадо Хавьер81' (Эспозито Эду (81') •Денис Суарес71' (Рибаудо Нико (71') •Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин 75'
05 марта. Стадион "Хосе Сорилья".
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