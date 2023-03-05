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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» ушёл из зоны вылета, обыграв «Эспаньол»

05 Марта 2023 • 17:59 Комментировать
Вальядолид
2:1
Эспаньол
окончен

После трёх неудачных матчей кряду «Вальядолид» оказался в зоне вылета чемпионата Испании. Сегодня в игре 24-го тура против «Эспаньола» «бело-фиолетовые» реабилитировались.

На 25-й минуте Иван Санчес прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, а гости ответили дальним ударом Хавьера Пуадо в перекладину. После перерыва Альваро Агуадо удвоил перевес «Вальядолида». Гонсало Плата мог снимать все вопросы о победителе, но зарядил в штангу. В ответ Мартин Брайтвайт вернул интригу на последние минуты.

Победа со счетом 2:1 позволила «Вальядолиду» взлететь сразу на 12-е место, которое она делит с сегодняшним противником и «Сельтой».

Протокол игры  
Вальядолид2:1Эспаньол
(1:0) Санчес Иван25'  
(2:0) Агуадо Альваро62'  
  87'Брайтвайт Мартин (2:1)
Асенхо СерхиоФреснеда ИванХоакин ФернандесЭль-Ямик ДжавадЭскудеро Серхио  44' 76' (Олаза Лукас ( 76') Санчес Иван 65' (Мачис Дарвин ( 65') Онгла Мартин  45'Роке Меса  29' 60' (Агуадо Альваро ( 60') Плата ГонсалоЛарин Кайл 76' (Леон Серхио ( 76') Плано Оскар 76' (Мончу Рамон ( 76')
Запасные: Луис ПерезАсевес АльвароРоза ЛукасТоррес Давид
Пачеко ФернандоХиль Оскар II  24' 46' (Санчес Рубен II ( 46') Монтес СесарСерхи ГомесОливан Бриан 9' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 9'Ласо Хосе 81') Дардер СерхиВинисиус СоузаПуадо Хавьер 81' (Эспозито Эду ( 81') Денис Суарес 71' (Рибаудо Нико ( 71') Брайтвайт МартинХоселу Санмартин  75'
Запасные: Фернандес Альваро IIIГрагера ХосеКалеро ФернандоВидаль АлешКабрера ЛеандроГарсия Жоан
05 марта. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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