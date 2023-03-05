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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» может подать в суд на журналиста за слова о Лапорте

05 Марта 2023 • 17:50 Комментировать

«Барселона» рассматривает возможность подачи судебного иска против журналиста Сальвадора Состреса. Об этом на своих страницах рассказывает издание Ara.

В последние месяцы Состерс регулярно критиковал президента каталонского клуба Жоана Лапорту. В одном из последних материалом журналист намекнул на то, что президент «сине-гранатовых» употреблял какие-то вещества в четверг во время гостевого кубкового «эль класико».

Напомним, что «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0. В начале апреля команды проведут ответный матч на «Камп Ноу», по итогам которого и будет разыграна путёвка в финал Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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