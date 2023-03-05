​«Барселона» может подать в суд на журналиста за слова о Лапорте

«Барселона» рассматривает возможность подачи судебного иска против журналиста Сальвадора Состреса. Об этом на своих страницах рассказывает издание Ara.

В последние месяцы Состерс регулярно критиковал президента каталонского клуба Жоана Лапорту. В одном из последних материалом журналист намекнул на то, что президент «сине-гранатовых» употреблял какие-то вещества в четверг во время гостевого кубкового «эль класико».

Напомним, что «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0. В начале апреля команды проведут ответный матч на «Камп Ноу», по итогам которого и будет разыграна путёвка в финал Кубка Испании.