В «Барселоне» приняли решение насчёт будущего полузащитника команды Серхио Бускетса. Как сообщает Fichajes, представители каталонского клуба проинформировали агента 34-летнего футболиста о готовности предложить ему новый контракт с более низкой заработной платой.

Отмечается, что Серхио Бускетс имеет на руках щедрые предложения от «Интер Майами» и «Аль-Насра». Впрочем, полузащитник может захотеть продолжать выступать за «Барселону», где он проводит всю свою карьеру.

Всего за «Барселону» Серхио Бускетс провёл 710 матчей. В них полузащитник забил 18 голов и отдал 42 результативных паса на партнёров.