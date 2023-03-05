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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» приняла решение по будущему Бускетса слухи

05 Марта 2023 • 16:34 Комментировать

В «Барселоне» приняли решение насчёт будущего полузащитника команды Серхио Бускетса. Как сообщает Fichajes, представители каталонского клуба проинформировали агента 34-летнего футболиста о готовности предложить ему новый контракт с более низкой заработной платой.

Отмечается, что Серхио Бускетс имеет на руках щедрые предложения от «Интер Майами» и «Аль-Насра». Впрочем, полузащитник может захотеть продолжать выступать за «Барселону», где он проводит всю свою карьеру.

Всего за «Барселону» Серхио Бускетс провёл 710 матчей. В них полузащитник забил 18 голов и отдал 42 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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