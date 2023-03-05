Мостовой дал прогноз на матч «Бетис» - «Реал»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем матче чемпионата Испании между севильским «Бетисом» и мадридским «Реалом».

«Реал» считается фаворитом, но «Бетис» способен дома огорчить любого противника. Встреча пройдет в атакующей манере, стоит ждать голов с обеих сторон, а победитель так и не будет выявлен», - приводит слова Мостового vseprosport.ru.

Матч «Бетис» - «Реал» состоится сегодня, 5 марта, на стадионе в Севилье. Начало противостояния запланировано в 23:00 по московскому времени.