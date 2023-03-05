Педри рассказал, что думает о Месси

Хавбек сборной Испании и каталонской «Барселоны» Педри высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я давно говорю о том, что считаю Лионеля лучшим в мире. Поиграв вместе с ним, я лишь убедился в этом. Мы могли убедиться в этом, увидев его игру на недавнем чемпионате мира в Катаре», - передает слова футболиста таблоид Daily Mail.

35-летний Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале – 2022. В финальном матче чемпионата мира южноамериканцы победили национальную команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). Лионель был признан лучшим игроком турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.