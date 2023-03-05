«Реал» хотел подписать легенду «Барселоны»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович рассказал, что легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста мог на старте карьеры оказаться в «королевском» клубе.

«Мы хотели подписать Андреса. Были близки к этому. Велись переговоры с его отцом, пытались уговорить его. «Реал» подготовил хорошее предложение, клуб был готов платить.

Я всегда восхищался этим футболистом. Андрес был феноменом. Жаль, что переход не состоялся», - передает слова Предрага газета Marca.

Иньеста является воспитанником академии «Барселоны». За «сине-гранатовых» он выступал с 2002 по 2018 год.