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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хотел подписать легенду «Барселоны»

05 Марта 2023 • 09:36 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович рассказал, что легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста мог на старте карьеры оказаться в «королевском» клубе.

«Мы хотели подписать Андреса. Были близки к этому. Велись переговоры с его отцом, пытались уговорить его. «Реал» подготовил хорошее предложение, клуб был готов платить.

Я всегда восхищался этим футболистом. Андрес был феноменом. Жаль, что переход не состоялся», - передает слова Предрага газета Marca.

Иньеста является воспитанником академии «Барселоны». За «сине-гранатовых» он выступал с 2002 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Предраг Миятович
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