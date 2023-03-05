Анчелотти заступился за Бензема

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Карима Бензема.

«Нереально всегда проводить матчи на самом высоком уровне. Я не переживаю по поводу Карима, знаю, что он в хорошей форме. Он сейчас лучше, чем в первой половине сезона. У Карима неудачная серия, но у нас нет проблем с голами. Бензема все равно очень сильно помогает команде. Сейчас наступает решающий отрезок сезона, мы приближаемся к борьбе за трофеи», - передает слова итальянца AS.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Бензема забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах.