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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Почти Месси» - «Барселона» передумала продавать Кесси

05 Марта 2023 • 08:45 Комментировать (1)

Мы уже сообщали о том, что в Испании по достоинству оценили надежную игру Франка Кесси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала», буквально за один матч сменив, что называется, гнев на милость.

И теперь, как уточняет издание Sport.es, «Барселона» даже передумала продавать Франка, хотя еще недавно это казалось вопросом решенным, и 26-летнему игроку прочили скорое возвращение в Италию, где он, в принципе, и сделал себе ранее имя выступлениями за «Аталанту» и «Милан», в составе которого стал чемпионом страны в прошлом году.

В последнее время его имя чаще всего упоминали в связи с возможным контрактом с «Интером».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси
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Комментарии (1)
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InterSan
05 Марта 2023 в 08:56
Бред. Из-за одной игры менять мнение.......раз в год и палка стреляет. Если игрок не подходит схеме и тренеру - нечего тратить время.
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