«Почти Месси» - «Барселона» передумала продавать Кесси

Мы уже сообщали о том, что в Испании по достоинству оценили надежную игру Франка Кесси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала», буквально за один матч сменив, что называется, гнев на милость.

И теперь, как уточняет издание Sport.es, «Барселона» даже передумала продавать Франка, хотя еще недавно это казалось вопросом решенным, и 26-летнему игроку прочили скорое возвращение в Италию, где он, в принципе, и сделал себе ранее имя выступлениями за «Аталанту» и «Милан», в составе которого стал чемпионом страны в прошлом году.

В последнее время его имя чаще всего упоминали в связи с возможным контрактом с «Интером».