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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси оформил 1000-е голевое действие в клубной карьере

05 Марта 2023 • 01:33 Комментировать (1)

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси оформил 1000-е голевое действие в карьере на клубном уровне, поразив в очной встрече в рамках Лиги 1 ворота «Нанта» (4:2). Об этом сообщает футбольный портал Goal.

Играл на взрослом уровне Месси, напомним, только за два клуба: «Барселону» и «ПСЖ», за который выступает в настоящее время. На счету аргентинца 701 гол, а также 299 ассистов в 841 проведённых матчах.

Ранее Месси был признан лучшим игроком мира по версии премии The Best FIFA. А в конце 2022 года аргентинец привёл свою национальную сборную к долгожданной победе на чемпионате мира в Катаре
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Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2023 в 01:36
Ого!!!..
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