Месси оформил 1000-е голевое действие в клубной карьере

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси оформил 1000-е голевое действие в карьере на клубном уровне, поразив в очной встрече в рамках Лиги 1 ворота «Нанта» (4:2). Об этом сообщает футбольный портал Goal.

Играл на взрослом уровне Месси, напомним, только за два клуба: «Барселону» и «ПСЖ», за который выступает в настоящее время. На счету аргентинца 701 гол, а также 299 ассистов в 841 проведённых матчах.

Ранее Месси был признан лучшим игроком мира по версии премии The Best FIFA. А в конце 2022 года аргентинец привёл свою национальную сборную к долгожданной победе на чемпионате мира в Катаре